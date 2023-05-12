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Общество

В эфир вышел 112-й выпуск «Псковского телеграма»

112-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 12 мая. Минувшая неделя была короткой, но интенсивной. Тем и дискуссий в «Телеграме» хватило бы и на следующий месяц. В Пскове, припомнив опыт и добавив инноваций, открыли Центр военно-спортивной подготовки. В Латвии президент постелил себе соломку, найдя кремлёвские следы в латвийской политике, а у нас в России начинаются традиционные военные сборы. Тем временем «Единая Россия» готова премировать хакеров, а у потенциального кандидата в губернаторы от КПРФ ищут и пока не находят высшего образования.

Это и не только в 112-м выпуске обсудили ведущие проекта Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» — еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».

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