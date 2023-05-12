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Политика

Армен Мнацаканян оценил вклад Дмитрия Быстрова в развитие Островского района

Вклад главы Островского района Дмитрия Быстрова в реализацию национальных проектов отметил вице-спикер Собрания Армен Мнацаканян. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«У меня мечта, чтобы такая же «движуха», как в Острове, была бы и в других районах моего округа – в Пушкиногорском и в Новоржевском. Дмитрия Быстрова я знаю очень давно, ещё по работе в администрации области. Человек меняется: когда-то он был самым молодым главой района, а теперь возмужал, набрался опыта, собрал вокруг себя успешную команду единомышленников и чётко выполняет задачи, которые ставит губернатор. Поэтому вполне закономерно занял в прошлом году первое место по всем показателям. И людям на самом деле есть за что сказать ему спасибо», – подчеркнул Армен Мнацаканян.

Зампредседателя принял участие в рабочей поездке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в муниципалитет и оценил результаты строительства и реконструкции ряда объектов.

«Мы как депутаты с Андреем Махйловым, конечно, помогаем главе во всех начинаниях. Простой пример: объекты, которые мы сегодня посмотрели, лучше всего говорят о том, что человек двигается вперёд с командой, что муниципалитет максимально использует все возможности, которые сейчас есть. Команда эта умеет работать быстро и с отдачей. Не у всех так получается, здесь есть чему поучиться», – резюмировал он.

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