Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки посетил Остров-3

17:06, 12 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым и главой муниципалитета Дмитрием Быстровым посетил микрорайон Остров-3, передает корреспондент газеты «Островские вести».

Там глава региона обсудил реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры военного городка: в микрорайоне заменят 16 километров водопровода и 13 километров канализации.

Контракты с подрядной организацией уже заключены. Срок исполнения первого этапа – 1 августа 2023 года, завершение модернизации сетей – 2025 год.

В рамках программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры по проекту строительства 22 километров магистральных и внутриквартальных теплосетей в Острове-3 600 миллионов рублей вложит Фонд развития территорий.

«Ещё в 2018 году мой теперь уже общественный помощник Валентина Шарыгина общалась с жителями военного городка, было много проблем. В своё время я просил в этом вопросе поддержки у президента», — отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что недостающие 9 млн рублей получит Остров на строительство культурного центра. Также работы по благоустройству сквера завершили в центре Острова.