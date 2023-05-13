В Госдуме предложили запретить использование даркнета

09:18, 13 мая 2023, ПАИ

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обсуждает с юристами возможность признания использования даркнета (скрытый сегмент интернета, доступный через специализированные браузеры) незаконным, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал политика.

«Я обсуждаю с юристами как один из вариантов признание использования даркнета незаконной деятельностью», — сказал он в опубликованном видео.

Горелкин отметил, что даркнет — это «территория вседозволенности и логово киберпреступников». «Добавим к этому мнению тот факт, что даркнет возник на базе военной разработки США, а Tor Browser (главный инструмент для доступа в даркнет) уже не скрывает, что финансируется в том числе Госдепом», -— подчеркнул он.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.