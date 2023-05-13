Горячее водоснабжение восстановили в Невельском районе

21:27, 13 мая 2023, ПАИ

Ремонтные работы в сетях горячего водоснабжения в Невельском районе полностью завершили, а горячую воду там дали 12 мая. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Олег Майоров.

Отметим, что 11 мая произошла авария в сетях горячего водоснабжения, в результате которой 37 объектов остались без горячей воды, в том числе 32 многоквартирных дома. МУП «Невельские теплосети» устранило аварию.

«Благодарю аварийную бригаду за профессиональную работу: несмотря на сложность проведения работ на основной магистрали города, наши коммунальщики сработали оперативно», — написал глава района.