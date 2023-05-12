32 дома остались без горячей воды в Невельском районе
32 многоквартирных дома остались без горячей воды в результате аварии в Невельском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 11 мая произошла авария на сетях горячего водоснабжения, в результате которой 37 объектов остались без горячей воды.
«МУП «Невельские теплосети» ещё вчера приступили к устранению аварии, и в настоящее время ремонтные работы продолжаются. Постараемся восстановить горячее водоснабжение в кратчайшие сроки», — отметил глава района и принёс извинения за неудобства.
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