32 дома остались без горячей воды в Невельском районе

14:54, 12 мая 2023, ПАИ

32 многоквартирных дома остались без горячей воды в результате аварии в Невельском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 11 мая произошла авария на сетях горячего водоснабжения, в результате которой 37 объектов остались без горячей воды.

«МУП «Невельские теплосети» ещё вчера приступили к устранению аварии, и в настоящее время ремонтные работы продолжаются. Постараемся восстановить горячее водоснабжение в кратчайшие сроки», — отметил глава района и принёс извинения за неудобства.