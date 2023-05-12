Реджеп Эрдоган лидирует в президентской гонке после обработки 52% голосов

20:55, 14 мая 2023, ПАИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,12 % голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 42,01 % после обработки бюллетеней из более половины урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала, после обработки бюллетеней 51,39 % урн Эрдоган набирает 52,12 %, Кылычдароглу 1 42,01 % голосов. Данные периодически меняются.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, единого кандидата от «Республиканского альянса», является единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберёт 50 % голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

