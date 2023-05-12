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Страна и мир

Немецкие политики устроили скандал из-за украинского флага в центре Берлина


Председатель берлинской фракции «Левых» Филипп Вольфайль оказался в центре скандала после того, как предложил вывесить украинский флаг на здание штаб-квартиры партии в Берлине в преддверии съезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

«Накануне партийного съезда в партии «Левых» разгорается жаркая дискуссия: должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — говорится в статье.

Соратники Вольфайля выступили с встречным предложением. Им показалось правильнее повесить на здание «знамя мира» с антивоенными лозунгами на немецком, украинском и русских языках.

Инициатива политика не понравилась и пользователям Сети. По мнению немцев, марксист Либкнехт «вертится в гробу» от такой идеи, а кто-то из комментаторов с иронией предложил переименовать офис «Левых» в дом Степана Бандеры в знак солидарности.
 

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