Даже не мечтал поймать такого «зверя»

13:22, 16 мая 2023, ПАИ

Пскович Игорь Манухин 15 мая рыбачил на реке Великой, пытаясь поймать щуку, но на его приманку соблазнился совсем другой хищник… Сом! Перетягивание каната продолжалось около пятнадцати минут. В напряжённой схватке победа досталась опытному рыболову.

Около 8 часов утра раздался телефонный звонок. «Ты видел, я тебе фото прислал – Игорь сома на Великой поймал!» - удивил ранним звонком мой товарищ и известный рыболов Вениамин Борисович. «Нет, не видел. Я до телефона ещё не дотрагивался». Но тут же посмотрел. Да-а-а! Экземпляр солидный. Игорь Валентинович Манухин - мой хороший знакомый, а потому я сразу же ему и позвонил, чтобы заручиться информацией из первых уст.

«Да, поймал, килограммов двенадцать в нём». Дальше я не стал Игоря пытать, а напросился на фотосессию. Через час мы встретились с ним на берегу реки Великой, именно там, где и я рыбачил три дня назад. Оказывается, здесь не только огромные щуки водятся, но и более солидные хищники.

Завидев меня на берегу, Игорь тут же причалил. На его усталом лице читалось удовлетворение от сегодняшней рыбалки. Вышел на берег. Поздоровались. Взвесили трофей - в соме оказалось 10 кг 200 г. Сфотографировались. «Ну, давай, показывай, рассказывай», - попросил я удачливого рыболова.

Зацеп! Мёртвый!

- Приехал к 5 часам утра, к рассвету – начал свой рассказ Игорь Валентинович. - До 07:30 – ни одной поклёвки. И вот через два с половиной часа рыбалки, во-о-н там, - показал он на середину реки, - при очередном забросе спиннинга сложилось ощущение, что у меня произошёл зацеп, притом, как рыболовы выражаются, мёртвый. Глубина там небольшая, около двух с половиной метров, но зацепиться есть за что. Подёргал удилищем, потягал его из стороны в сторону – ну, точно зацеп. Чтобы не порвать шнур, не сломать удилище, я откинул дужку катушки, поднял якорь и начал грести, чтобы зайти с противоположной стороны от зацепа, так всегда удобнее получается отцепиться. Шнур с катушки начал сматываться, ну это же естественно, я же в движении.

Заплыл с другой стороны от зацепа, начал подматывать шнур. И не пойму: как мне показалось, точка зацепа оказалась совсем не там, где была. Ну, так бывает, может меж камней воблер в одном месте зацепился, а шнур дугой в другом, в щель меж камней попал или лодку течением сместило. Течение здесь не сильное, но с ним всё же считаться приходится. Я ещё подгрёб. Ничего не понимаю! Точка зацепа ко мне так и не приблизилась и, как мне показалось, даже начала смещаться к берегу. И как только я натянул шнур посерьёзнее, зацеп как пошёл, как попёр - затрещал фрикцион, шнур начал быстро разматываться, и я понял, что там попалась какая-то очень крупная рыбина. Спиннинг - в дугу, не знаю, как он выдержал и не переломился пополам.

Перетягивание каната

- Смоталось не меньше чем пятьдесят метров шнура, прежде чем рыба остановилась, – продолжал свой эмоциональный рассказ Игорь Валентинович. - Я начал подматывать, но состязание по перетягиванию каната сначала складывалось не в мою пользу – я пять метров подмотаю, рыбина десять отмотает, я – пять, она – десять. Но минуты через три ситуация изменилась на противоположную - теперь я десять метров подмотаю, а соперник всего пять. Потихоньку, потихоньку, туда- сюда, туда-сюда, и я подтащил рыбину уже довольно близко. И тут она начала уходить под лодку. Спиннинг почти полностью в воде, поднять рыбину у меня никак не получалось, лишь только успевал переводить удилище с одного борта на другой.

Я не мог и подумать, что это сом. Этот сом у меня первый в жизни за 66 лет. Я представляю, что такое крупная щука - в моём «послужном списке» две девятикилограммовые разбойницы, которых я вытаскивал за три-четыре минуты борьбы. А тут я понимаю, что времени уже минут десять прошло, а главное, мне не оторвать рыбину от дна. По ощущениям думал, что это щука, но килограммов пятнадцать- двадцать весом. Лишь когда рыбина оказалась под лодкой и какое-то время, минуты три точно, мне её никак было не поднять, вот тогда и пришло понимание, что это, скорее всего, сом.

Адреналин – через край!

- И всё же я его поднял, хотя в это уже и не сильно верил. Он всплыл очень близко к лодке, почти касаясь борта. А дальше сложилось как-то очень удачно: я подвёл под сома свой подсак, одной рукой держал спиннинг, а другой, как лопатой, раз - и почерпнул его снизу. И он туда как-то очень легко поместился. Двумя руками ухватившись за дужки подсачека, я с большим трудом заволок его в лодку. Если бы это была щука такого же веса, то вряд ли бы она в мой подсак поместилась. Щуки - они всё же прогонистые, а сом оказался толстым и относительно коротким. Когда он всплыл, я увидел, что два тройника моего воблера впились и держатся за его щёку.

Поначалу подумалось - это чудо, что он не сорвался, в этом месте, как мне думалось, очень ненадёжное зацепление. Но когда я начал отцеплять тройники, то удивился, какая же у сома толстая кожа – я пассатижами не мог вынуть крючки. Получилось это лишь тогда, когда я ножом надрезал кожу возле тройников. Никогда не думал, что сомовья кожа такая крепкая. В лодке рыбина вела себя на удивление спокойно. Я тут же выгреб на берег, выволок добычу на траву и лишь там спокойно выдохнул. Конечно, адреналин бил через край, сердечко колотилось, ручонки дрожали. Немного успокоившись, сфотографировал лежащую на траве добычу и фото отправил Вениамину. Ну, а дальше - твой звонок и твой приезд – закончил свой увлекательный рассказ мой товарищ.

Я ещё раз поздравил Игоря Валентиновича с выдающейся рыбалкой, с серьёзным трофеем и пожелал ему успехов и здоровья на многие годы вперёд, на многие следующие рыбалки.

Псковским сомам – пятьдесят лет

Ещё пятьдесят лет назад в псковских реках и озёрах сомов не было. Во всяком случае, именно так утверждает старший научный сотрудник Псковского филиала Научно-исследовательского института ВНИРО (всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии) ихтиолог кандидат биологических наук Северин Сергей Олегович. Как этот хищник у нас появился – науке неизвестно.

Но, как мы видим, за полвека сомы успешно освоили местные водоёмы и довольно широко расплодились. Чаще всего они встречаются в нижнем течении реки Великой (от г. Острова и до устья) и в системе полистовских озёр в Бежаницком районе неподалёку от деревни Шабаново. И размера псковские сомы достигают воистину огромного, не гигантского, как на Волге, в Днепре или в Амударье, но вполне впечатляющего. Мне достоверно известно о поимке, по крайней мере, двух восьмидесятикилограммовых особей. Один из местных великанов пойман сетями в озере Большое Удое (Бежаницкий р-н), второй подстрелен подводным охотником в реке Великой в Псковском районе. Что интересно, в самых больших псковских озёрах – Псковском, Тёплом и Чудском – сомов нет.