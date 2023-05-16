Даже не мечтал поймать такого «зверя»
Пскович Игорь Манухин 15 мая рыбачил на реке Великой, пытаясь поймать щуку, но на его приманку соблазнился совсем другой хищник… Сом! Перетягивание каната продолжалось около пятнадцати минут. В напряжённой схватке победа досталась опытному рыболову.
Около 8 часов утра раздался телефонный звонок. «Ты видел, я тебе фото прислал – Игорь сома на Великой поймал!» - удивил ранним звонком мой товарищ и известный рыболов Вениамин Борисович. «Нет, не видел. Я до телефона ещё не дотрагивался». Но тут же посмотрел. Да-а-а! Экземпляр солидный. Игорь Валентинович Манухин - мой хороший знакомый, а потому я сразу же ему и позвонил, чтобы заручиться информацией из первых уст.
«Да, поймал, килограммов двенадцать в нём». Дальше я не стал Игоря пытать, а напросился на фотосессию. Через час мы встретились с ним на берегу реки Великой, именно там, где и я рыбачил три дня назад. Оказывается, здесь не только огромные щуки водятся, но и более солидные хищники.
Завидев меня на берегу, Игорь тут же причалил. На его усталом лице читалось удовлетворение от сегодняшней рыбалки. Вышел на берег. Поздоровались. Взвесили трофей - в соме оказалось 10 кг 200 г. Сфотографировались. «Ну, давай, показывай, рассказывай», - попросил я удачливого рыболова.
Зацеп! Мёртвый!
- Приехал к 5 часам утра, к рассвету – начал свой рассказ Игорь Валентинович. - До 07:30 – ни одной поклёвки. И вот через два с половиной часа рыбалки, во-о-н там, - показал он на середину реки, - при очередном забросе спиннинга сложилось ощущение, что у меня произошёл зацеп, притом, как рыболовы выражаются, мёртвый. Глубина там небольшая, около двух с половиной метров, но зацепиться есть за что. Подёргал удилищем, потягал его из стороны в сторону – ну, точно зацеп. Чтобы не порвать шнур, не сломать удилище, я откинул дужку катушки, поднял якорь и начал грести, чтобы зайти с противоположной стороны от зацепа, так всегда удобнее получается отцепиться. Шнур с катушки начал сматываться, ну это же естественно, я же в движении.
Заплыл с другой стороны от зацепа, начал подматывать шнур. И не пойму: как мне показалось, точка зацепа оказалась совсем не там, где была. Ну, так бывает, может меж камней воблер в одном месте зацепился, а шнур дугой в другом, в щель меж камней попал или лодку течением сместило. Течение здесь не сильное, но с ним всё же считаться приходится. Я ещё подгрёб. Ничего не понимаю! Точка зацепа ко мне так и не приблизилась и, как мне показалось, даже начала смещаться к берегу. И как только я натянул шнур посерьёзнее, зацеп как пошёл, как попёр - затрещал фрикцион, шнур начал быстро разматываться, и я понял, что там попалась какая-то очень крупная рыбина. Спиннинг - в дугу, не знаю, как он выдержал и не переломился пополам.
Перетягивание каната
- Смоталось не меньше чем пятьдесят метров шнура, прежде чем рыба остановилась, – продолжал свой эмоциональный рассказ Игорь Валентинович. - Я начал подматывать, но состязание по перетягиванию каната сначала складывалось не в мою пользу – я пять метров подмотаю, рыбина десять отмотает, я – пять, она – десять. Но минуты через три ситуация изменилась на противоположную - теперь я десять метров подмотаю, а соперник всего пять. Потихоньку, потихоньку, туда- сюда, туда-сюда, и я подтащил рыбину уже довольно близко. И тут она начала уходить под лодку. Спиннинг почти полностью в воде, поднять рыбину у меня никак не получалось, лишь только успевал переводить удилище с одного борта на другой.
Я не мог и подумать, что это сом. Этот сом у меня первый в жизни за 66 лет. Я представляю, что такое крупная щука - в моём «послужном списке» две девятикилограммовые разбойницы, которых я вытаскивал за три-четыре минуты борьбы. А тут я понимаю, что времени уже минут десять прошло, а главное, мне не оторвать рыбину от дна. По ощущениям думал, что это щука, но килограммов пятнадцать- двадцать весом. Лишь когда рыбина оказалась под лодкой и какое-то время, минуты три точно, мне её никак было не поднять, вот тогда и пришло понимание, что это, скорее всего, сом.
Адреналин – через край!
- И всё же я его поднял, хотя в это уже и не сильно верил. Он всплыл очень близко к лодке, почти касаясь борта. А дальше сложилось как-то очень удачно: я подвёл под сома свой подсак, одной рукой держал спиннинг, а другой, как лопатой, раз - и почерпнул его снизу. И он туда как-то очень легко поместился. Двумя руками ухватившись за дужки подсачека, я с большим трудом заволок его в лодку. Если бы это была щука такого же веса, то вряд ли бы она в мой подсак поместилась. Щуки - они всё же прогонистые, а сом оказался толстым и относительно коротким. Когда он всплыл, я увидел, что два тройника моего воблера впились и держатся за его щёку.
Поначалу подумалось - это чудо, что он не сорвался, в этом месте, как мне думалось, очень ненадёжное зацепление. Но когда я начал отцеплять тройники, то удивился, какая же у сома толстая кожа – я пассатижами не мог вынуть крючки. Получилось это лишь тогда, когда я ножом надрезал кожу возле тройников. Никогда не думал, что сомовья кожа такая крепкая. В лодке рыбина вела себя на удивление спокойно. Я тут же выгреб на берег, выволок добычу на траву и лишь там спокойно выдохнул. Конечно, адреналин бил через край, сердечко колотилось, ручонки дрожали. Немного успокоившись, сфотографировал лежащую на траве добычу и фото отправил Вениамину. Ну, а дальше - твой звонок и твой приезд – закончил свой увлекательный рассказ мой товарищ.
Я ещё раз поздравил Игоря Валентиновича с выдающейся рыбалкой, с серьёзным трофеем и пожелал ему успехов и здоровья на многие годы вперёд, на многие следующие рыбалки.
Псковским сомам – пятьдесят лет
Ещё пятьдесят лет назад в псковских реках и озёрах сомов не было. Во всяком случае, именно так утверждает старший научный сотрудник Псковского филиала Научно-исследовательского института ВНИРО (всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии) ихтиолог кандидат биологических наук Северин Сергей Олегович. Как этот хищник у нас появился – науке неизвестно.
Но, как мы видим, за полвека сомы успешно освоили местные водоёмы и довольно широко расплодились. Чаще всего они встречаются в нижнем течении реки Великой (от г. Острова и до устья) и в системе полистовских озёр в Бежаницком районе неподалёку от деревни Шабаново. И размера псковские сомы достигают воистину огромного, не гигантского, как на Волге, в Днепре или в Амударье, но вполне впечатляющего. Мне достоверно известно о поимке, по крайней мере, двух восьмидесятикилограммовых особей. Один из местных великанов пойман сетями в озере Большое Удое (Бежаницкий р-н), второй подстрелен подводным охотником в реке Великой в Псковском районе. Что интересно, в самых больших псковских озёрах – Псковском, Тёплом и Чудском – сомов нет.
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