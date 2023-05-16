Состояние пострадавшего от ожогов маленького псковича оценивается как стабильное

16:33, 16 мая 2023, ПАИ

Состояние маленького псковича, которого 13 мая бортом санавиации доставили в больницу Санкт-Петербурга с ожогами, оценивается как стабильное. Об этом ПАИ сообщили в Детской областной больнице.

По словам медиков, операции по пересадке кожи ему не понадобилось. В ближайшее время ребёнок останется под наблюдением врачей в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга.

«11 мая ребёнка из районного центра привезла скорая помощь. Мама пошла мыть детей в баню. Так получилось, что малыш упал в ванну с горячей водой. Ребёнок, не достигший пятилетнего возраста, получил достаточно серьёзные ожоги», – рассказал ранее в эфире радиостанции «Серебряный дождь» специалист врач-травматолог Детской областной больницы Алексей Авдонин.

Напомним, 13 мая маленького жителя Псковской области с термическим ожогом 65 % тела II-III степеней из Детской областной клинической больницы города Пскова доставили бортом санавиации в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга.