Ребёнка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Петербург
Пациента из детской областной клинической больницы города Пскова доставили бортом санавиации в детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга сегодня, 13 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.
Ребёнок поступил с термическим ожогом 65 % тела II-III степеней.
«Время в пути заняло приблизительно один час, пациент был доставлен на госпитализацию в уникальное для Северо-Западного федерального округа ожоговое отделение, где сейчас получает всё необходимое лечение», — отметили в комитете.
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