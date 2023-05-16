Елена Тимашова назвала требования к претендентам на глав муниципальных образований

17:25, 16 мая 2023, ПАИ

Ключевые требования к главам муниципальных образований назвала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции Серебряный дождь (88.3 FM).

«Это обязательное наличие высшего образования - для главы на прямых выборах не нужно такое требование, обязательно стаж работы на управленческих должностях не менее трёх лет и стаж работы по специальности или по направлению муниципальной службы не менее пяти лет, а также знание законов», — отметила Елена Тимашова.

Она также напомнила, что глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу. «У нас достаточно серьёзные требования для того, чтобы мы получили эффективного человека на месте», — заключила гость студии.