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Политика

Елена Тимашова назвала требования к претендентам на глав муниципальных образований

Ключевые требования к главам муниципальных образований назвала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции Серебряный дождь (88.3 FM).

На фото Елена Тимашова

«Это обязательное наличие высшего образования - для главы на прямых выборах не нужно такое требование, обязательно стаж работы на управленческих должностях не менее трёх лет и стаж работы по специальности или по направлению муниципальной службы не менее пяти лет, а также знание законов», — отметила Елена Тимашова.

Она также напомнила, что глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу. «У нас достаточно серьёзные требования для того, чтобы мы получили эффективного человека на месте», — заключила гость студии.

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Елена Тимашова назвала требования к претендентам на глав муниципальных образований

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