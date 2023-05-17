Учитель из Великих Лук представила Псковскую область на педагогическом форуме

13:55, 17 мая 2023, ПАИ

Учитель великолукской школы № 1 Татьяна Рассолова представила Псковскую область на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы. Мероприятие состоялось в Саранске 15-16 мая. Об этом пишет газета «Великолукская правда».

Участники форума обсудили темы, касающиеся реализации государственной политики в области изучения русского языка, единых подходов к содержанию учебных предметов «русский язык» и «литература», системы оценивания в ГИА по русскому языку и литературе, воспитательного потенциала уроков русского языка.

В частности, как рассказала Татьяна Рассолова, в ходе работы всероссийского форума состоялась тематическая сессия, посвящённая особенностям преподавания русского языка. Её спикеры рассказали, почему его изучение полезно не только для понимания структуры речи, но и для осознания своей национальной принадлежности.

В пленарном заседании форума приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, педагоги и эксперты в области русского языка и литературы.

Напомним, что Татьяна Рассолова является амбассадором Форума классных руководителей, постоянным участником всероссийских форумов.