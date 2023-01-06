Педагог из Великих Лук Татьяна Рассолова дала урок русского языка в финале шоу «Классная тема!»

20:47, 06 января 2023, ПАИ

Учительница из Великих Лук Татьяна Рассолова провела свой урок русского языка в финале телешоу «Классная тема!». Об этом сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Сегодня на канале «Россия 1» вышел в эфир долгожданный финал всероссийского телепроекта «Классная тема!». Семёрка креативных и талантливых учителей со всей страны продемонстрировала перед жюри и зрителями своё педагогическое мастерство. Каждое выступление представляло собой яркое учительское соло с использованием мультимедийных технологий. Участники старались интересно и необычно провести свои уроки физики, химии, биологии, математики и др. Фантазия просто зашкаливала.

Великие Луки и вся Псковская область с нетерпением ждали выступления учителя русского языка и литературы школы № 1 Татьяны Рассоловой. И великолучанка не подвела. Она рассказала о знаменитых русских фразеологизмах и пословицах, а также о том, откуда они произошли. Педагог провела небольшую игру со зрителями и предложила им пройти тест на знание поговорок.

Стоит отметить, что выступления финалистов оценивало экспертное жюри: журналист, директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики» Эрнест Мацкявичюс, нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев, народная артистка России, актриса Марина Зудина, актриса Елена Подкаминская, народный артист Российской Федерации, актёр, телеведущий и кинопродюсер Дмитрий Харатьян. Также в судейскую коллегию пригласили школьников. В качестве почётного гостя телешоу был министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В результате зрительского голосования победителем телешоу «Классная тема!» стал Аслан Кашежев, кандидат физико-математических наук, учитель физики и астрономии из города Нальчика. В качестве приза он получил возможность стать ведущим авторского образовательного шоу на одном из федеральных каналов.

«Телепроект показал, сколько талантливых и увлечённых педагогов преподаёт в российских школах. Гордимся великолучанкой Татьяной Рассоловой, которая добилась высокого результата, дошла до финала и представила наш регион на федеральном уровне», — сообщили в редакции газеты.

Посмотреть финал шоу можно в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Напомним, что педагог Татьяна Рассолова выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание».