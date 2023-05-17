Молодёжь Псковщины приглашают принять участие в краеведческом квесте

18:52, 17 мая 2023, ПАИ

26 мая Псковский городской молодёжный центр в рамках проекта «Лики города» приглашает молодёжь Пскова в возрасте от 14 до 35 лет принять участие во второй части краеведческого квеста «Губернский Псков». Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Псковского городского молодёжного центра.

Мероприятие отлично подойдёт для тех, кто хотел бы узнать ещё больше про губернский Псков. Кто входил в число богатейших и влиятельных псковичей, чьи владения до сих пор украшают центральные улицы нашего города? Какие общественные, производственные, разноконфессиональные постройки того периода сохранились до наших дней? На эти и другие вопросы участникам предстоит ответить во время квеста.

Старт назначен в 17:00 у памятника героям Первой мировой войны (в сквере между двумя вокзалами – автобусным и железнодорожным). Маршрут рассчитан на два часа. После завершения квеста будет организовано чаепитие в Молодёжном центре.

Для того чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы духовно-нравственного направления следующую информацию: Ф. И. О., возраст и сколько человек в команде (от двух до пяти человек). Игра командная. Если кто-то одинок, но очень хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит – организаторы сформируют команду сами.