Продажу алкоголя запретят в Псковском районе 23 мая

12:06, 18 мая 2023, ПАИ

Продажа алкогольной продукции запретят на территории Псковского района в дни последних звонков. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Запрет введут на основании постановления от 11 мая 2023 года № 80 в связи с проведением последних звонков в образовательных учреждениях, расположенных на территории Псковского района.

Последние звонки в Псковском районе пройдут 23 мая, за исключением деревни Борисовичи - в Псковской инженерно-лингвистической гимназии последний звонок состоится 18 и 19 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что розничную продажу алкоголя в дни последних звонков запретят в Островском и Палкинском районах.