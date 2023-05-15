Продажу алкоголя ограничат в районах Псковской области в конце мая

14:55, 15 мая 2023, ПАИ

Розничную продажу алкоголя запретят в Островском районе 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

«В день праздника выпускников общеобразовательных учреждений <…> на территории муниципалитета в этот день не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 11 часов утра до 11 часов следующего дня по местному времени», - отметили в администрации.

Также аналогичный запрет будет действовать в Палкинском районе. Там 22 мая в деревне Уситва, деревне Вернявино, а 23 мая в Палкино, селе Качаново, деревне Слопыгино также будет недоступна покупка алкоголя.

«На территории Палкинского района не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 11 часов по местному времени в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений до 11 часов по местному времени следующего дня», - говорится в документе постановления администрации.

Напомним, что в Псковской области алкоголь в розницу не продают в День молодёжи 27 июня, в дни празднования последних звонков и выпускных, а также в День знаний 1 сентября.