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Маршрут ночного поезда из Петрозаводска в Петербург на лето продлят до Пскова

Маршрут ночного поезда № 211/212 Петрозаводск – Санкт-Петербург на лето продлят до Пскова, сообщается в Telegram-канале правительства Карелии.

Фото: Дарья Хваткова / ПАИ

Первый ночной поезд из Петрозаводска в Псков отправится 26 мая, далее поезд будет курсировать 2, 9, 10 июня и с 16 июня по 2 сентября по пятницам. Время отправления — 22:40, прибытие в Псков в 11:31 на следующий день.

Из Пскова поезд будет отправляться 28 мая, 4, 10 и 12 июня, с 18 июня по 4 сентября по воскресеньям в 16:40. Прибытие в Петрозаводск — в 6:50 на следующий день.

Предполагается, что этот маршрут поможет туристам из Карелии посетить до 40 храмов, десять из которых включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также другие достопримечательности Псковской области.

«Путешествие в Псковскую область — отличная возможность отдохнуть от городской суеты и приобщиться к великой истории, ведь именно здесь выросла княгиня Ольга, был разбит Тевтонский орден, а Пётр I строил бастионы во время Северной войны. Гости Пскова смогут посетить 40 самобытных и неповторимых средневековых храмов, десять из которых включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой выбор интерактивных программ, тематических туров и экскурсий сделает поездку увлекательной и познавательной», — подчеркнули в Telegram-канале.

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