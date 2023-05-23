Успеть до тридцати

17:44, 23 мая 2023, ПАИ

Как пройти кризис тридцатилетия, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Прежде чем читать этот текст, вспомните, что происходило в вашей жизни в возрасте 29-30 лет. Это будет тестом на зрелость. А теперь расшифровка.

Тридцать лет имеет сакральное значение. Люди начинают подводить первые жизненные итоги. В интернете гуляет много текстов с заголовком «Что нужно успеть сделать до тридцати лет». Варианты разнятся: от получить образование и найти спутника жизни до заработать свой первый миллион, как основательница Spanx Сара Блейкли, которая стала миллионершей как раз в 29. Нет, в этом месте не будет сакраментального: а чего добился ты? Можно вспомнить и Стива Джобса, которого в 30 лет уволили из его же Apple. Нам сейчас просто важно, было ли событие со знаком плюс или со знаком минус.

Откуда вообще берутся сакральные даты? Конечно, можно сказать, что любая цифра с нулем на конце имеет важное символическое значение, воспринимается как переходный этап и рубеж. Все так. Но есть и коллективное бессознательное, где хранятся мифы, легенды, архетипы, которые влияют на массы.

В астрологии возраст 29-30 лет называется возвращением Сатурна. Планета проходит весь зодиакальный круг и возвращается ровно на то место, где находилась в момент вашего рождения. Завершается важный цикл жизни, обрисовывается контур, круг замыкается. Все это время человек учился, набирал опыт по теме планеты, теперь наступило время подведения промежуточных итогов. Вселенная проверяет, научились ли мы жить по-взрослому. Сатурн, или Кронос, в мифологии - верховное божество, которое уничтожало собственных детей и повелевало временем. В общем, суровый персонаж, символизирующий строгую отцовскую фигуру.

Сатурн в астрологии считается одной из тяжелых, зловредных планет, выступающих в роли ограничителя, лишителя жизненных сил и благ. На астрологических форумах очень любят обсуждать возраст возвращения Сатурна, делятся, как его проходили. Начинающие астрологи, еще не достигшие тридцатилетия, дрожат и боятся прихода Сатурна. Чаще всего это время важного выбора, переоценки ценностей, что может ощущаться как кризис, испытание на прочность. В положительном смысле - качественный скачок, переход на новый уровень.

Я раньше тоже вставляла свои пять копеек и приводила в пример, как я в 29 лет круто изменила свою жизнь, уйдя в другую профессию, и сразу качественно выросла в заработке, поменяла окружение, почувствовала уверенность в себе.

У меня Сатурн в гороскопе связан именно с профессиональной сферой, поэтому и события имели отношение к этой теме. Если в вашем гороскопе, к примеру, Сатурн отвечает за детей, то в этом возрасте может появиться ребенок или родиться новый творческий проект (в астрологии темы детей и личного творчества очень связаны). Если Сатурн имеет отношения к дому брака, то в этом возрасте возможна свадьба или развод. Если вы серьезно заболели или, напротив, взялись приводить в порядок собственный организм, Сатурн отвечает за дом болезней, и так далее.

События со знаком плюс показывают, что вы дружите с энергией Сатурна, вы на самом деле достигли зрелости и можете считаться взрослым не только по паспорту. В целом грамотно выстраиваете свою жизненную стратегию, движетесь в верном направлении. Если происходят события со знаком минус, значит, вы пока инфантильны, у вас проблемы с ответственностью, плохой контакт с собственным «я» и нет понимания целей.

В минусе энергии Сатурна - это препятствия, ограничения, палки в колеса со стороны внешнего мира, срыв планов. В плюсе - профессиональный рост и другие жизненные достижения, ответственность, хорошее понимание своих и чужих границ, четкое видение собственных целей и дороги к ним.

В астрологии Сатурн считается строгим учителем, который не обязательно только наказывает, но и поощряет. Он как будто проверяет, как мы усвоили жизненные уроки, правильно ли мы действуем. И пока вы не подружитесь с ним, глобального продвижения к жизненным целям не будет.

Бывает ли так, что в 29-30 совсем-совсем ничего не происходит? Бывает, но это как раз не хорошо. Это показатель, что вы прочно застряли в болоте, не в контакте с собой, не живете собственной жизнью. Но, скорее всего, события все-таки есть, но вы их посчитали слишком мелкими и не придали значения. Масштаб события, кстати, тоже соответствует масштабу личности.

По каким косвенным признакам можно понять, что вы не в коннекте с энергиями Сатурна. Вы постоянно опаздываете на дружеские и деловые встречи, не можете уложиться с работой к определенному сроку, вам тяжело жить в четком графике, ваши границы постоянно нарушают, нет продвижения по службе, у вас проблемы с позвоночником, костями и зубами.

Что же делать, как наладить взаимодействие с энергиями Сатурна? Вырабатывать терпение и пунктуальность, пойти на курсы- тайм-менеджмента, держать данное слово, выстраивать личные границы и не нарушать чужие, учиться жить по режиму и графику, иногда включать режим аскезы, заняться спортом и придерживаться графика. Можно также заняться благотворительностью или волонтерством в пользу пожилых людей, ухаживать за старыми животными, устраивать один разгрузочный день в неделю. И самое главное - установить контакт с собственным «я», понять, чего вы действительно хотите от жизни, разрешить внутренние конфликты. Ну и улучшать ту сферу жизни, за которую в вашем гороскопе отвечает Сатурн.

Тем, кто уже давно миновал тридцатилетний рубеж, расслабляться не стоит, второе возвращение Сатурна происходит в 58-60 лет. И снова предстоит проверка на зрелость. Для тех, кто считает, что жизни в этом возрасте уже нет, спешу напомнить: наша соотечественница Вера Степанова начала прыгать с вышки в шестьдесят лет и стала чемпионкой Европы. Толкиен опубликовал свой роман на 59-м году жизни, а написал, кстати, за тридцать лет до этого. Терапевт Джеффри Лайф в 59 разработал систему тренировок и питания, которые позволяют людям по всему миру приводить себя в форму в пожилом возрасте. И вы тоже можете подружиться со своим Сатурном и не ждать тридцать лет.