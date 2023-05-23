Сформирован состав жюри конкурсного проекта «Позывной - Россия!»

10:51, 23 мая 2023, ПАИ

Сформирован состав жюри конкурсной программы литературно-просветительского проекта «Позывной - Россия!» Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В рамках литературно-просветительского проекта «Позывной — Россия!» пройдёт поэтический конкурс гражданской лирики «Позывной – Россия!», конкурс исторической поэзии «Словенское поле 2023» и поэтический конкурс «Над рекой Великой белый кремль…», посвященный 1120-летию Пскова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Председателем жюри стал российский поэт, журналист, переводчик и эссеист, книгоиздатель, редактор Виктор Кирюшин. Он также является секретарем правления Союза писателей России – председателем совета по поэзии, заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Виктор Кирюшин - составитель и главный редактор пяти поэтических сборников Союза писателей России, посвященных специальной военной операции и противостоянию украинскому нацизму. Участник гуманитарных миссий в Донбассе и в зоне СВО.

В разные периоды работал редактором газеты «Брянский комсомолец», главным редактором издательства «Молодая гвардия», главным редактором журнала «Очаг», главным редактором журнала «Сельская новь».

В состав жюри также вошел Андрей Галамага (Москва), поэт, член Союза писателей России, автор шести книг стихов, более десятка пьес и киносценариев, текстов песен для спектаклей и кинофильмов, а также поэтических переводов. Псковичка Надежда Камянчук, поэт, член Союза писателей России, автор пяти книг стихов, также займется судейством. В 2022-2023 годах стихи Надежды Камянчук вошли в пять поэтических сборников, изданных Союзом писателей России для российских солдат, воюющих в зоне СВО.

К коллегам присоединился Василий Киляков из Элекстростали, прозаик, литературный критик, поэт, член Союза писателей России. Публиковался в журналах «День и ночь», «Гостиный Двор», «Литературная учеба», «Наш современник», «Новый мир», «Огни Кузбасса», «Октябрь», «Подъём», «Юность», в газете «Литературная Россия» и других изданиях. По итогам 2021 года вошёл в десятку лучших авторов журнала «Наш современник».

Кроме того, членом жюри стал Игорь Тюленев из Перми, советский, русский поэт, секретарь Союза писателей России. Автор 24 сборников стихов и более пятисот публикаций во всесоюзных альманахах, сборниках, литературно-художественных журналах.

В жюри вошли Ольга Флярковская из Москвы, поэт, театровед, член Союза писателей России, автор трёх книг стихов, и москвич Юрий Юрченко, поэт, драматург, актер, автор тринадцати книг (стихи, пьесы, эссеистика).

В июне 2014 года Юрченко приехал из Франции, где жил в последние годы, в Донбасс, вступил в ополчение. Был ранен, длительное время находился на лечении в госпитале. Награжден боевыми наградами. Статьи о творчестве и интервью с Юрием Юрченко опубликованы в многочисленных зарубежных и российских СМИ. В 2019 году о нем сняли полнометражный документальный фильм «Поэт и война».

Стихотворения победителей конкурсов и избранные произведения участников фестиваля будут опубликованы на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал», а также войдут в книгу поэзии «Позывной – Россия!», которую издадут по итогам реализации одноимённого литературно-просветительского проекта.

Фестиваль «Словенское поле» направлен на сохранение русской духовно-нравственной традиции, поддержание патриотических традиций в российской поэзии, привлечение начинающих поэтов, их ориентацию на создание исторических и патриотических произведений.

Фестиваль реализуется в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Девиз - «История пишется сейчас!».

Организатор мероприятий - Псковское региональное отделение Союза писателей России при поддержке комитета по культуре Псковской области и музея-заповедника «Изборск».

Положения о фестивале «Словенское поле - 2023» опубликовано на специальной странице.