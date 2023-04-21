Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Словенское поле»

10:19, 21 апреля 2023, ПАИ

Начался прием заявок на участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2023». Мероприятия фестиваля пройдут в Пскове и Изборске с 18 по 20 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В программе фестиваля предусмотрены экскурсии по историческим местам Псковской области, круглые столы с участием известных российских писателей и писателей Донбасса, литературные акции и поэтические чтения, посвященные истории России. Также запланирована акция «Книга в подарок», в ходе которой поэты подарят свои книги воспитанникам печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также библиотекам и школам Донбасса.

В ходе фестиваля планируется провести традиционный конкурс исторической поэзии «Словенское поле» в трех номинациях: «Открытая номинация», «Профи», «Словенские ключи».

Ограничения по тематике стихов для молодых поэтов не устанавливаются. За произведения исторической направленности членами жюри начисляются дополнительные баллы (с учетом техники написания и содержания стихов). Дополнительным бонусом для юных талантов является и то, что победители конкурса в номинации «Словенские ключи» получают путевку в финал фестиваля молодых поэтов «Мцыри», который ежегодно проводится в Москве.

Тема второго конкурса фестиваля «Словенское поле» посвящена 1120-летию города Пскова. Принимаются поэтические произведения, посвященные городу Пскову и области, а также стихотворения, посвящённые малой родине, её городам, сёлам, деревням и людям в них проживающим, отражающие отношение поэта к родной земле, родному краю.

Конкурсы фестиваля проводятся как в очном, так и в удалённом (заочном) формате и позиционируются как «открытые», без ограничений по возрасту, гражданству и месту проживания.

Стихотворения победителей конкурсов и избранные произведения участников фестиваля будут опубликованы на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал», а также войдут в книгу поэзии «Позывной – Россия », которую издадут по итогам реализации одноимённого литературно-просветительского проекта.

Напомним, что фестиваль «Словенское поле» направлен на сохранение русской духовно-нравственной традиции, поддержание патриотических традиций в российской поэзии, привлечение начинающих поэтов, их ориентацию на создание исторических и патриотических произведений. Как прошел фестиваль «Словенское поле-2022», читайте здесь.

Фестиваль реализуется в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Девиз - «История пишется сейчас!».

Организатор мероприятий - Псковское региональное отделение Союза писателей России при поддержке комитета по культуре Псковской области и музея-заповедника «Изборск».

Положения о фестивале «Словенское поле 2023» опубликовано на специальной странице.