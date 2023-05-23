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Политика

«Со Шнуром было бы веселее» – Игорь Романов на «Серебряном дожде». Главное

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 23 мая.

Для вас мы узнали, что

  • «Партия Роста» определится с кандидатом сразу после назначения областным Собранием даты губернаторских выборов. «Со Шнуром было бы веселее», - заявил Игорь Романов, но отметил, что федеральное руководство партии будет выбирать между двумя кандидатурами: его и Сергея Шнурова;
  • Игорь Романов в любом случае намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Псковского района;
  • «Партия Роста» намерена участвовать в выборах в представительные органы власти в Печорском, Новоржевском, Локнянском, Новоржевском муниципальных округах;
  • в региональном отделении «Партии Роста» 11 членов. «Этого достаточно, чтобы принимать решения». В институте сторонников партии в регионе – порядка 60 сторонников;
  • соцсетями партии в Псковской области теперь будет заниматься отдельный партийный специалист;
  • в Плюсском районном Собрании Игорь Романов себя «белой вороной» не чувствует, «жил бы там, но жильё в аренду там не найти». «Обсуждаем с местным предпринимательским сообществом создание хостела, гостиничных номеров»;
  • Игорь Романов поддерживает внедрение ДЭГ. «Технология блокчейна не позволяет никому вмешиваться в ход голосования, а ключи есть только в ЦИК, где есть представительство всех партий»;
  • Игорь Романов считает, что выращивание в Псковской области технической конопли (пенькой) может стать «панацеей» для развития сельского хозяйства региона. «Это ценный ресурс»;
  • «На российско-китайском форуме, где мне посчастливилось стать участником, китайские инвесторы заинтересовались Псковской областью». Китайцы взяли тайм-аут разобраться, но Игорь Романов уверен, что шанс на приход китайских инвесторов очень высокий. Например, речь идёт о возможном открытии автосалона электрокаров. «На прошлой неделе отправил им письмо, пока ответа не получил, но в деловой переписке с другими мы уже находимся».

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