«Со Шнуром было бы веселее» – Игорь Романов на «Серебряном дожде». Главное

21:18, 23 мая 2023, ПАИ

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 23 мая.

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