Игорь Романов поддерживает внедрение ДЭГ

20:43, 23 мая 2023, ПАИ

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов поддерживает внедрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Технология блокчейна не позволяет никому вмешиваться в ход голосования, а ключи есть только в ЦИК, где есть представительство всех партий», — назвал Игорь Романов одно из преимуществ ДЭГ.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Псковская область подала заявку в ЦИК России на проведение ДЭГ в единый день голосования, 10 сентября. Сейчас эту заявку рассматривает ЦИК РФ.