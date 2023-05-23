Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Игорь Романов поддерживает внедрение ДЭГ

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов поддерживает внедрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Технология блокчейна не позволяет никому вмешиваться в ход голосования, а ключи есть только в ЦИК, где есть представительство всех партий», — назвал Игорь Романов одно из преимуществ ДЭГ.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Псковская область подала заявку в ЦИК России на проведение ДЭГ в единый день голосования, 10 сентября. Сейчас эту заявку рассматривает ЦИК РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 мая 2023

«Со Шнуром было бы веселее» – Игорь Романов на «Серебряном дожде». Главное

23 мая 2023

Игорь Романов поддерживает внедрение ДЭГ
23 мая 2023

Комплексное развитие Дедовичского района обсудил Михаил Ведерников

22 мая 2023

Общероссийский форум молодёжных избирательных комиссий могут провести в Пскове
22 мая 2023

С отчётом перед областным Собранием выступит 1 июня губернатор Михаил Ведерников
21 мая 2023

Видеоверсию встречи Михаила Ведерникова и участников форума избиркомов покажет «Первый Псковский»

20 мая 2023

Правительство Псковской области перестроит работу администрации Великих Лук
20 мая 2023

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...