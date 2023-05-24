О проблемах с реализацией молока рассказал директор Пушкиногорского маслосырзавода

10:27, 24 мая 2023, ПАИ

О возникающих проблемах в ходе реализации сельхозпродукции в Псковской области рассказал во время круглого стола в медиацентре ПАИ генеральный директор АО «Пушкиногорский маслосырзавод» Николай Щураков.

«Молока у нас сейчас много. И в этом году встал вопрос, куда его девать. Его столько, что всё, что выработает завод, придётся лет пять кушать. Сейчас у нас на заводе лежит где-то 300 тонн сыра. И это при том, что мы работаем и с Санкт-Петербургом, и с Москвой. Такого раньше не было», — рассказал Николай Щураков.

По его словам, раньше многие фирмы производили продукцию на западные рынки. Кроме того, спровоцировало проблемы с реализацией товара снижение потребительского спроса на продукцию. «Чтобы решить проблему, предприниматели снижают цену на молоко, но это путь в никуда», – отметил эксперт.

Также он коснулся темы конкуренции, подчеркнув, что в магазинах преобладает белорусская продукция. «Наверное, она дешевле и свою роль играет и политическая составляющая», – рассказал спикер.

Не менее важной проблемой для производителей Николай Щураков считает невозможность для фермеров пробиться в сетевые магазины. «Сетевые магазины решили, что мы должны провести независимый аудит производства на его соответствие всевозможным современным нормам. В эту комиссию ещё пару человек с Запада, и все было бы нормально!» – сетует на всевозможные препоны производитель.

В то же время он отметил изменения в подходе к срокам реализации молочной продукции. «На молоко требуют полгода, а на сметану до двух месяцев. Вот и думаешь, что с этого молока там осталось – один цвет? Грубо скажу, сети волнует одно – бабло», – подчеркнул спикер, выразив надежду, что этот спектр проблем всё же удастся решить.