Сельскохозяйственный сезон 2023 года обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Сельскохозяйственный сезон – 2023: проблемы и перспективы» проходит в медиацентре ПАИ в рамках еженедельного бизнес-проекта.
Темы для обсуждения:
1. Экономические вызовы: какие проблемы и задачи приходится решать псковским сельхозпроизводителям.
2. Прогнозы и тенденции развития сельскохозяйственной отрасли в Псковской области.
3. Меры господдержки: потребности и возможности.
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