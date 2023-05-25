Закончить строительство очистных сооружений в Заплюсье подрядчик обещает раньше срока

11:40, 25 мая 2023, ПАИ

Основные работы на строительной площадке очистных сооружений в Заплюсье подрядчик обещает завершить уже через месяц, остальные плюсские объекты, вошедшие в программу комплексного развития сельских территорий, пока не отличаются такими темпами, но стройка и ремонт нигде не стоит.

Соответствие графикам, утверждённых проектом, вместе с главой района Натальей Ивановой и заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству Юлией Ким проверил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Директор по производству экологического оборудования ООО «Полипласт» Алексей Морозов на площадке в Заплюсье рассказал, что канализационные насосные станции уже установлены, для размещения остального оборудования готовится бетонная площадка, с понедельника начнётся его монтаж. «Как и обещали, здесь мы опережаем график, через месяц отсюда уйдём, останется одно благоустройство. Начинаем работы в Плюссе. Будем вести их параллельно», - уточнил представитель подрядной организации.

Очистные сооружения в Заплюсье в последние годы работали в аварийном режиме или не работали совсем. Александру Котову не раз приходилось по просьбе жителей подключаться к решению проблемы – выброс стоков подтапливал участки домовладений, в многоквартирных домах не работала канализация. При отсутствии в Плюсском районе специализированной техники приходилось договариваться с псковским Горводоканалом. «Спасибо, всегда находили возможность нам помочь. Но всё это работало методом «затыкания дыр» в ожидании очередной аварийной ситуации. Это неправильно. Поэтому трудно переоценить значимость решения этого вопроса для посёлка Заплюсье», - напомнил предыстроию Александр Котов.

Спикер отметил работу псковского подрядчика ООО «Полипласт», у которого есть опыт и по проектированию, и по изготовлению необходимого оборудования, и по его монтажу.

После осмотра очистных сооружений в Заплюсье Александр Котов, Наталья Иванова и Юлия Ким переместились в Плюссу, где продолжаются ремонтные работы в детском саду и библиотеке. Оба объекта ведёт псковская компания «Строй-Вектор». «Неплохое качество, но очень уж медленно», - оценил динамику Александр Котов. Подрядчику не удаётся нагнать отставание, больше всего вопросов вызывают сроки предстоящего полного закрытия детсада. Пока на это отводится месяц, но подрядчик опасается форс-мажоров.

В Лядах строительная компания «Стройрекорд» планирует уже к 1 июня завершить обратную засыпку котлована и уложить бетонное основание первого этажа будущего Центра культурного развития – работы с фундаментом подходят к концу. Отставание от графика сокращается, хотя и остаётся существенным. Подрядчик сообщил, что материалов для дальнейших работ достаточно. «Значит, дело теперь только в организации труда. Погода позволяет наращивать темпы», - констатировал Александр Котов.

Подводя итог рабочей поездки, спикер отметил исключительное внимание к объектам федеральной программы главы Плюсского района Наталья Ивановой. «Наталья Леонидовна, что называется, и днём и ночью на этих объектах и ревностно следит, чтобы работы проводились качественно», - похвалил главу муниципалитета Александр Котов.

Напомним, плюсский проект, одержавший победу в федеральном отборе для участия в программе Комплексного развития сельских территорий, включает модернизацию инфраструктуры поселков Плюсса, Заплюсье и села Ляды. Общий объём финансирования составляет почти 380 млн рублей. Все работы должны быть завершены в 2023 году.