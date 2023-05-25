Госдума приняла закон об арестах за карты с неверными границами России

14:39, 25 мая 2023, ПАИ

Закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В случае принятия законопроекта к экстремистским материалам также отнесут предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

Другим законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам «будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать одного миллиона рублей», отметили в комитете по безопасности Госдумы.

Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, а также заместители главы комитета Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Василий Пискарев ранее заявил, что «активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны».