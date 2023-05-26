Артур Мурадян: В автоспорте мужчин в девять раз больше, чем женщин

14:54, 26 мая 2023, ПАИ

Примерное соотношение женщин и мужчин в автоспорте составляет 90 % к 10 %. Об этом заявил генеральный директор промоутера Чемпионата России по ралли ASMG, вице-чемпион России по ралли 2022 года Артур Мурадян в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Всё продолжает изменяться. Число женщин в ралли будет только расти», – отметил эксперт.

По его словам, влияние на это оказывает, в том числе и общемировая поддержка со стороны Международной федерации автоспорта. А также выдающиеся спортсмены, которые показывают достойные результаты. Они становятся примером и вдохновляют всё больше девушек идти в автоспорт.

«Главное – не бояться. Больше скажу, девушек в ралли все гонщики любят: как пилоты, так и штурманы – холят, любят и лелеют», – отметил Артур Мурадян.