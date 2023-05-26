Предварительно здание в Невельском районе повреждено в результате атаки двух БПЛА

10:22, 27 мая 2023, ПАИ

Предварительно здание в Невельском районе повреждено в результате атаки двух БПЛА (Беспилотный летательный аппарат). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы по итогам работы оперативной группы», - отметил он.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что административное здание нефтепровода повреждено в результате взрыва в Невельском районе.