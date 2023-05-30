Единороссы областного Собрания встретились с Михаилом Ведерниковым накануне отчёта

18:13, 30 мая 2023, ПАИ

Единороссы областного Собрания встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым: в преддверии выступления на сессии с ежегодным отчётом о деятельности правительства глава региона в формате прямого общения обсудил с депутатами результаты и перспективы развития Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Встречи с фракциями накануне отчёта — это наш внутренний формат, который не регламентируется областным уставом, но я считаю, что это хороший инструмент, чтобы сверить часы и обсудить наболевшие проблемы», — обратился к однопартийцам глава региона и отметил, что в команде с депутатами-единороссами была проделана большая работа, приняты важнейшие социальные решения. Губернатор перечислил принятые законы о поддержке семей мобилизованных и помощи беженцам, о компенсации обучения детей из многодетных семей, об увеличении выплат спортсменам и тренерам, о выделении средств на оснащение ФАПов, поддержку медицинских и педагогических кадров.

Говоря о финансах, Михаил Ведерников подчеркнул, что прошлый год был завершён с исполнением бюджета в 61 млрд рублей, чего не было никогда. За последние семь лет рост доходной части бюджета составил почти 100 %. «У нас с вами по стране пятый показатель уровня динамики роста доходов. Мы в пятёрке регионов, которые развивались стремительнее всего», — поделился результатами губернатор.

Руководитель фракции Армен Мнацаканян поинтересовался перспективами региональной программы строительства модульных станций скорой помощи. По словам главы региона, все взятые обязательства остаются в силе: за три года планируется построить 10 новых станций, пять из них — уже в этом году. Речь идёт о Стругах Красных, Черёхе, Палкино, Идрице и Локне, где уже проводятся работы по привязке типовых проектов к земельным участкам. Также запланирована реконструкция станции скорой помощи в Порховском районе.

Вице-спикер Виктор Остренко поинтересовался, возможна ли подобная программа для реновации детских садов либо получение на эти цели федерального финансирования. Михаил Ведерников проинформировал, что на уровне правительства и Госдумы обсуждались перспективы расширения действующей госпрограммы модернизации учреждений образования, в том числе включения в неё детских садов. Губернатор предложил фракции «Единой России» со своей стороны также обратиться по этому вопросу на федеральный уровень. Армен Мнацаканян заверил, что обращение будет подготовлено в ближайшее время.

Алексей Севастьянов поблагодарил губернатора за участие в продвижении проекта «Чистая вода» в микрорайоне Псковкирпич, но обратил внимание, что «на этапе ввода в эксплуатацию вопрос буксует». Михаил Ведерников заверил, что в курсе дел и лично встречался с подрядчиком, допустившим нарушения, — по результатам повторной экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях.

Ещё одна проблема, содействия в решении которой Алексей Севастьянов попросил у губернатора, касается организации пассажирского автобусного сообщения в районе Завокзалья в Пскове. Депутат рассказал, что переговоры с представителями Октябрьской железной дороги о реконструкции двух железнодорожных переездов пока не привели к результату, автобусное движение нельзя запустить из-за существующих требований безопасности. Михаил Ведерников пообещал подключиться к решению проблемы.

Вице-спикер Александр Братчиков обратил внимание губернатора на уровень заработной платы медицинских работников после отмены ковидных выплат. Глава региона заверил, что считает обеспечение достойных зарплат медикам одной из приоритетных задач. Также Александр Братчиков привлёк внимание губернатора к проблеме передачи в муниципальную собственность земель Министерства обороны. Михаил Ведерников предложил проработать вариант пользования землями Минобороны по сервитуту и попросил подготовить перечень конкретных территорий.

Депутат Геннадий Григорьев напомнил о прошлогодней встрече единороссов с главой региона, когда речь зашла о необходимости строительства очистных сооружений в Порхове. «Сегодня мы получили 647 млн рублей для района, и проект уже реализуется», — констатировал депутат, отметив усилия районной администрации и помощь областного правительства. На этот раз Геннадий Григорьев попросил о содействии в реализации проекта расчистки русла реки Шелони и об участии в переговорном процессе с «Газпромом» по вопросу зажжения Вечного огня у мемориала «Дулаг-100». Михаил Ведерников пообещал подключиться к решению озвученных вопросов.

Депутат Андрей Козлов поинтересовался, будут ли в Псковской области проводиться футбольные соревнования среди школьных команд после отмены проходившего ранее общероссийского турнира «Кожаный мяч». Губернатор заверил, что если до сентября решение не будет принято на федеральном уровне, регион выделит финансирование на проведение своего турнира.

Отвечая на вопрос депутата Андрея Михайлова о перспективах догазификации, губернатор сказал, что реализация программы будет продолжаться. Комментируя вопрос об установке вышек сотовой связи, глава региона признал, что из-за удорожания материалов их установлено меньше, чем было запланировано: не 100, а только 60. К концу следующего года программа обеспечит 85-процентное покрытие территории региона сотовой связью.

Депутат Владимир Кузь поблагодарил губернатора за внимание к районам его округа и задал вопрос о предстоящем праздновании 700-летия Гдова. Михаил Ведерников опроверг слухи об остановившейся работе: несмотря на сложности с финансированием, все мероприятия, запланированные на региональном уровне, будут выполнены.

В завершение заседания председатель Собрания Александр Котов поблагодарил губернатора и руководителей исполнительных органов за взаимодействие, контакт и понимание.

«Сухие цифры бюджета мало о чём говорят людям, зато все видят конкретные примеры: ремонт дорог, новые больницы, детские сады, дома культуры, школы. Только в школах 1,5 млрд рублей потрачено на ремонты — такого никогда не было. Очевидно, что ситуация меняется в лучшую сторону», — обратил внимание на достижения Александр Котов.

В то же время, по словам спикера, важно не только количество выделенных средств, но и эффективность их использования. Зачастую подрядчики работают некачественно и срывают сроки контрактов — в этом случае необходим жёсткий контроль и включение недобросовестных исполнителей в соответствующий реестр. Спикер обратился к коллегам с предложением чаще посещать в округах строящиеся и реконструируемые объекты, чтобы «держать в тонусе всех, кто за них отвечает».

Председатель Собрания напомнил о начавшемся формировании бюджета следующего года и призвал депутатов уже сейчас заняться планированием расходов, определить самые острые проблемы округов. Одним из таких приоритетов, по мнению Александра Котова, являются средства на содержание новых объектов, построенных в муниципалитетах по различным программам. «Это надо делать сейчас, чтобы не закидывать в согласительную комиссию пачки бумаг и не заниматься распределением денежных средств, когда они уже фактически распределены», — призвал всех участников бюджетного процесса Александр Котов.

В завершение встречи председатель Собрания заверил губернатора во всесторонней поддержке депутатов-единороссов.