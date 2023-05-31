О ночных заморозках с 2 по 4 июня предупреждают псковичей

14:50, 31 мая 2023, ПАИ

Заморозки на почве и в воздухе от 0 до -2 градусов ожидаются местами в Псковской области 2, 3 и 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда в регион придёт тепло.