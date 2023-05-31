О ночных заморозках с 2 по 4 июня предупреждают псковичей
Заморозки на почве и в воздухе от 0 до -2 градусов ожидаются местами в Псковской области 2, 3 и 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда в регион придёт тепло.
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