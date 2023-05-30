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Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали, когда в регион придёт тепло

Тепло придёт в Псковскую область в третьей декаде июня. Об этом сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ. 

Фото: ПАИ

«Если говорить о том времени, когда мы должны почувствовать тепло по ощущениям, то скорее всего это будет третья декада июня. Первая декада ожидается прохладной: дневные температуры будут от +14, +15 до +19, +20 градусов. Во второй декаде будет потеплее, а вот всё-таки такое общепринятое понятие о летней погоде мы прогнозируем на третью декаду», – рассказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что в июне среднемесячная температура должна быть близкой к норме. Однако ожидается меньшее количество осадков, которые будут ниже нормы.

«Сейчас погода сохраняется такая, какая и есть. Это никакие не рекорды, это абсолютно нормальное, среднее начало июня на территории Псковской области. Первая декада июня у нас должна быть прохладной», – подчеркнула метеоролог.

Также Тала Нещадимова уточнила, что в ближайшее время сильных осадков не ожидается и они также останутся умеренными в отдельные дни.

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