82 вышки мобильной связи установили в Псковской области за пять лет

11:43, 01 июня 2023, ПАИ

82 вышки мобильной связи установили в Псковской области за пять лет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Он отметил, что благодаря поддержке председателя Правительства РФ реализован проект по обеспечению услугами связи малочисленных населённых пунктов. В том числе благодаря этому была установлена 61 вышка мобильной связи.

Все они запущены в промышленную эксплуатацию в прошлом году, подчеркнул Михаил Ведерников.

В общей же сложности с 2018 года по настоящий момент установлено 82 вышки, которые охватывают 358 населённых пунктов, где проживают порядка 20 тысяч человек.

Чтобы нарастить динамику этой работы, в 2022 году была принята уникальная мера поддержки отрасли – теперь организации, развивающие сети связи в малых населённых пунктах, могут рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет.

«С помощью этого инструмента в текущем году планируем реализовать пилотный проект по подключению жителей деревни Заплюсье к оптоволокну, а также запустить две вышки мобильной связи в Печорах и в деревне Гоголево Локнянского района», - заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что дополнительные вышки связи планируют установить в приграничных районах Псковской области.