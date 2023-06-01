800 млн рублей выделили на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Острове-3

11:23, 01 июня 2023, ПАИ

800 миллионов рублей выделено на модернизацию коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, за время активного сотрудничества с Фондом развития ЖКХ была полностью переработана стратегическая документация по коммунальному комплексу, актуализированы схемы тепловодоснабжения и водоотведения, утверждены новые инвестпрограммы и проведены другие виды работ.

Губернатор подчеркнул, что благодаря этому в регионе уже реализованы и реализуются проекты модернизации систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове и Пушкинских Горах.

В этом году началась работа по одному из крупнейших проектов по линии взаимодействия с фондом – модернизации коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». «В течение двух лет там будет улучшено качество коммунальных услуг почти для 2,5 тысячи человек», - подчеркнул губернатор.

На проект в рамках поручения президента РФ Владимира Путина из средств фонда предусмотрено почти 600 миллионов рублей. Ещё 200 направят из областного бюджета в рамках софинансирования, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки посетил Остров-3.