Социальный городок под Псковом сдадут осенью

11:57, 01 июня 2023, ПАИ

Социальный городок под Псковом сдадут осенью. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил, что стройка началась в 2013 году, потом она была заморожена с 2016 по 2019 год. Михаил Ведерников подчеркнул, что это сказалось на сохранности объекта – местами он начал сыпаться и разрушаться. Кроме того, начинали его строить по одним стандартам, а заканчивать приходится совсем по другим.

Из-за этого пришлось перепроектировать инженерные и противопожарные системы, вентиляцию, инфраструктуру для маломобильных групп, благоустройство и многое другое. Также приходилось несколько раз менять номенклатуру используемых стройматериалов: из-за простоя, из-за ковида, из-за санкций, соответственно менялась и стоимость, уточнил губернатор.

Финальный рывок будет сделан за счёт средств областного бюджета. На данный момент на объекте ведутся работы, а сдан он будет осенью, обратил внимание глава региона.

Ранее председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ответ на обращение местной жительницы на сайте губернатора сообщила, что социальный городок в Борисовичах достроят в 2023 году.