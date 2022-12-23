Социальный городок в Борисовичах достроят в 2023 году

16:07, 23 декабря 2022, ПАИ

Социальный городок в Борисовичах введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ответ на обращение местной жительницы на сайте губернатора.

«Мы очень ждём сдачу социального городка для пожилых в деревне Борисовичи... Пожалуйста, дайте какую-нибудь информацию, чтобы иметь представление, когда и куда можно обращаться, чтобы можно было встать на очередь, узнать об условиях содержания и ухода, оплате и т. д.», — написала псковичка.

«В настоящее время продолжается строительство объекта «Социальный городок», сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2023 год. Формирование очереди и прием заявлений на помещение граждан в социальный городок будет осуществляться после завершения строительства объекта и открытия на его базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социальный городок», — пояснила Ольга Евстигнеева.

Актуальную информацию можно получить, позвонив по телефону в комитет по социальной защите Псковской области 8(8112)29-99-98, доп. 175.

Целью создания социального городка является улучшение качества и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста на основе использования современных технологий социальной работы на территории области с решением задач по развитию современных форм социального обслуживания населения, ориентированных на создание условий для активного долголетия, социализации граждан пожилого возраста и вовлечения их в процесс «самостоятельного» проживания. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.