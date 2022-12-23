Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Социальный городок в Борисовичах достроят в 2023 году

Социальный городок в Борисовичах введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ответ на обращение местной жительницы на сайте губернатора.

«Мы очень ждём сдачу социального городка для пожилых в деревне Борисовичи... Пожалуйста, дайте какую-нибудь информацию, чтобы иметь представление, когда и куда можно обращаться, чтобы можно было встать на очередь, узнать об условиях содержания и ухода, оплате и т. д.», — написала псковичка.

«В настоящее время продолжается строительство объекта «Социальный городок», сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2023 год. Формирование очереди и прием заявлений на помещение граждан в социальный городок будет осуществляться после завершения строительства объекта и открытия на его базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социальный городок», — пояснила Ольга Евстигнеева.

Актуальную информацию можно получить, позвонив по телефону в комитет по социальной защите Псковской области 8(8112)29-99-98, доп. 175. 

Целью создания социального городка является улучшение качества и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста на основе использования современных технологий социальной работы на территории области с решением задач по развитию современных форм социального обслуживания населения, ориентированных на создание условий для активного долголетия, социализации граждан пожилого возраста и вовлечения их в процесс «самостоятельного» проживания. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2022

Михаил Ведерников отправит подарок ребенку из ДНР
23 декабря 2022

216 заявок поступило на соискание премии «Народное признание - 2022»
23 декабря 2022

Смотрины. 94-й выпуск «Псковского телеграма»

23 декабря 2022

Социальный городок в Борисовичах достроят в 2023 году
23 декабря 2022

Игорь Иванов получил благодарность за помощь в поддержке участников СВО
23 декабря 2022

ВИДЕО Дезинфекцию автобусов в Пскове проводят после каждого рейса
23 декабря 2022

Почти 800 псковичей с начала зимы обратились за помощью к травматологам
23 декабря 2022

ВИДЕО Рыбаки оценили лёд на Псковском озере после плюсовой температуры

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...