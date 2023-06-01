Псковская область нацелилась на новые туристические рекорды

11:34, 01 июня 2023, ПАИ

Рекордное количество туристов – почти 450 тысяч человек посетили Псковскую область в 2022 году. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Он уточнил, что количество экскурсантов при этом увеличилось почти на 50% - до двух миллионов.

Как отметил Михаил Ведерников, оба показателя являются рекордными. Он также сказал, что регион рассчитывает на их стабильный рост в будущем.

«К 2028 году рассчитываем выйти на показатель в 680 тысяч туристов», - подчеркнул Михаил Ведерников.