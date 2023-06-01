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Общество

Псковская область нацелилась на новые туристические рекорды

Рекордное количество туристов – почти 450 тысяч человек посетили Псковскую область в 2022 году. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Он уточнил, что количество экскурсантов при этом увеличилось почти на 50% - до двух миллионов.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Как отметил Михаил Ведерников, оба показателя являются рекордными. Он также сказал, что регион рассчитывает на их стабильный рост в будущем.

«К 2028 году рассчитываем выйти на показатель в 680 тысяч туристов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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ФОТОРЕПОРТАЖ Отчёт псковского губернатора о работе областного правительства

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