Вопрос ремонта автовокзала прорабатывается в Великих Луках

13:17, 01 июня 2023, ПАИ

Комплексная работа по оздоровлению предприятия «Псковавтотранс», которое в основном занимается автостанциями и автовокзалами, проходит в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках этой работы часть объектов, которые востребованы жителями районов, передаются в муниципальную собственность. Так, в прошлом году были переданы станции в Палкино и Дно (в последнем предварительно провели благоустройство на один миллион). «Другие объекты модернизируются», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в этом году 16,5 миллиона рублей запланировано на работы в Печорах и Гдове. Также прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках, уточнил глава региона.