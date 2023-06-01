Микробренды муниципалитетов разрабатываются в Псковской области

13:08, 01 июня 2023, ПАИ

Микробренды муниципалитетов разрабатываются в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«По моему поручению разрабатываются микробренды муниципалитетов. Мы находим сильные стороны и формируем на их основе долгосрочные программы развития», - сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что сейчас идёт работа с различными источниками финансирования: это и нацпроект «Культура», и ТОСы, инициативное бюджетирование, Президентский фонд культурных инициатив, президентские гранты, партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины».

«Например. Усвяты – это Дом фольклора и песенные традиции. Порхов – крепость и ремесла. Гдов – память об Александре Невском и Чудское озеро. Перечислять можно долго. Мы уважаем, ценим и развиваем историческое наследие каждого муниципалитета. А чтобы наши населенные пункты выглядели достойно, уже завершаем внедрение дизайн-кодов», - подчеркнул Михаил Ведерников.