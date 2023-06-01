Андрей Маковский поддержал законопроект о земельных участках для многодетных семей
Во время сессии Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маковский поддержал законопроект, разрешающий давать многодетным семьям участки не только ИЖС, но и СНТ из личного подсобного хозяйства. Об этом депутат сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас в очереди за получением участков порядка 200 семей.
«Все многодетные семьи получат земли для строительства в Псковской области. Уверен, что после принятия закона очереди не будет. Участки будут нарезать в Неёлово-1 и Богданово», — отметил депутат.
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