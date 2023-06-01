Андрей Маковский поддержал законопроект о земельных участках для многодетных семей

19:13, 01 июня 2023, ПАИ

Во время сессии Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маковский поддержал законопроект, разрешающий давать многодетным семьям участки не только ИЖС, но и СНТ из личного подсобного хозяйства. Об этом депутат сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в очереди за получением участков порядка 200 семей.

«Все многодетные семьи получат земли для строительства в Псковской области. Уверен, что после принятия закона очереди не будет. Участки будут нарезать в Неёлово-1 и Богданово», — отметил депутат.