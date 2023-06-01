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Общество

Многодетные семьи смогут получить землю под строительство в псковских садоводствах

Варианты выбора бесплатных земельных участков для передачи в собственность многодетным гражданам расширены. Соответствующие поправки в региональное законодательство, инициированные губернатором Михаилом Ведерниковым, приняли депутаты областного Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Новые законодательные нормы теперь позволяют предоставлять многодетным семьям по их согласию  земельные участки с видами разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства». Законодательство разрешает строить на этих землях не только дачные дома, но и жилые дома для постоянного проживания. Ранее гражданам, имеющим трёх и более детей, бесплатно в собственность предоставлялись только участки «для индивидуального жилищного строительства».

По оценке специалистов, возможность выбора участка под строительство дома в садоводствах существенно сократит сроки ожидания реализации прав многодетных граждан на получение бесплатной земли. Особенно это касается двух самых крупных муниципалитетов области – Пскова и Великих Лук. Из-за недостатка земельных участков в областной столице в очереди стоит 1 797 многодетных граждан, при этом на территории Пскова находится 948 нераспределённых земельных участков, расположенных в садоводческих товариществах.

Принятый закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Дополнительных бюджетных средств на реализацию новых правовых норм не потребуется.

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