Всероссийская акция «Безопасность детства» проходит в Псковской области

12:55, 02 июня 2023, ПАИ

Всероссийская акция «Безопасность детства» стартовала в Псковской области на территории школы № 10 Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

В первый день лета в регионах России стартует акция «Безопасность детства». Она направлена на профилактику детского травматизма и гибели детей в летний период.

Для детей из пришкольных лагерей организованы интерактивные площадки силами подразделений спасателей и пожарных УМЧС, госавтоинспекции, полиции и других ведомств. Мероприятие проходит по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.

«Доброе утро, ребята! Доброе утро, наши дорогие учителя. Сегодня мы собрались здесь, на территории 10-й школы, и очень благодарим директора Ольгу Александровну Фёдорову за то, что она нам разрешила собраться таким большим и дружным коллективом, чтобы дать старт акции «Безопасность детства» в летний период на территории Псковской области. Вы, наверное, уже заметили, что здесь сегодня очень много интересных машин и людей в форме. Всё потому, что сотрудники, которые носят форму, в первую очередь должны защищать детей от травм, от беды, должны обязательно защитить», - сказала Наталия Соколова.

Она отметила, что в первую очередь дети должны уметь сами себя защитить.

«И сегодня вы пройдёте по площадкам, на которых вам наши сотрудники будут рассказывать о своей работе и будут учить вас тому, как вам самим быть безопасными. Потому что впереди лето, много разных угроз и на воде, и у огня, и на дороге. Вы должны быть в первую очередь внимательными, бдительными, для того чтобы лето для вас было безопасным», - подчеркнула Наталия Соколова.

На площадках работают сотрудники Управления МЧС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, здесь и ГИБДД, и Управление по контролю за оборотом наркотиков, спецназ и спасатели, а также СУ СК.

Ребята разделились на команды и пошли по площадкам. На каждой площадке, всего их пять, ребята проводят по 12 минут. Также есть площадка от центра образования «Наставник».