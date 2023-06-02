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Псковские росгвардейцы завершили полевой выход

Завершился полевой выход сотрудников спецподразделений псковской Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В течение нескольких дней сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» на практике совершенствовали свои профессиональные навыки и отработали действия в различных условиях оперативной обстановки, отметили в пресс-службе. 

В ходе полевого выхода спецназовцы выполнили нормативы по огневой подготовке, приняли участие в учебной специальной операции по блокированию и нейтрализации условного противника, отработали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий, способы скрытного передвижения групп в боевом порядке, приёмы оказания доврачебной помощи и эвакуации раненых.

«Полевой выход – это не только проверка профессиональных и служебных качеств сотрудников спецподразделений Росгвардии, но и отработка ими совместных действий, приобретение навыков работы в команде. Личный состав отрядов показал хорошие результаты и готов к выполнению задач по предназначению», – подчеркнули в пресс-службе.

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