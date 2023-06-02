Избирком утвердил календарный план выборов губернатора Псковской области

16:31, 02 июня 2023, ПАИ

Избирком утвердил календарный план выборов губернатора Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.

В соответствии с документом процесс выдвижения начнётся 5 июня и продлится до 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля. Решение о регистрации будет приниматься в течение десяти дней после приёма документов.

Также члены комиссии утвердили перечень документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию Псковской области на пост главы региона.

Определено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Псковской области состоятся 10 сентября 2023 года. Прошлые выборы губернатора Псковской области состоялись 9 сентября 2018 года.