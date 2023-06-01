Дату выборов губернатора назначили в Псковской области

13:49, 01 июня 2023, ПАИ

Выборы губернатора Псковской области состоятся 10 сентября 2023 года – соответствующее постановление депутаты областного Собрания приняли на 22-й сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Право депутатского корпуса назначать дату выборов главы региона прописано в областном избирательном кодексе. Согласно законодательству решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днём голосования на выборах губернатора области является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок губернаторских полномочий.

Напомним, прошлые выборы губернатора Псковской области состоялись 9 сентября 2018 года.