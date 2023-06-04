Женщина-водитель пострадала в результате ДТП в Порховском районе

16:35, 04 июня 2023, ПАИ

35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Granta, не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на трассе Порхов – Успенье в Порховском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала водитель. Она от госпитализации отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.