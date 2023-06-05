Старт избирательной кампании в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая старту избирательной кампании 2023 года, проходит в медиацентре ПАИ.
Календарный план выборов губернатора Псковской области, муниципальные избирательные кампании, подготовка к ДЭГ на территории региона, обучение кадров ТИК, риски и угрозы избирательных кампаний 2023 года. Об этом расскажет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Напомним, процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора стартовал сегодня, 5 июня, в Псковской области.
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02 июня 2023
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