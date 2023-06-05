Старт избирательной кампании в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 05 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая старту избирательной кампании 2023 года, проходит в медиацентре ПАИ.

Календарный план выборов губернатора Псковской области, муниципальные избирательные кампании, подготовка к ДЭГ на территории региона, обучение кадров ТИК, риски и угрозы избирательных кампаний 2023 года. Об этом расскажет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора стартовал сегодня, 5 июня, в Псковской области.