Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области

09:35, 05 июня 2023, ПАИ

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области сегодня, 5 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

«В соответствии с документом процесс выдвижения начнётся 5 июня и продлится до 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля. Решение о регистрации будет приниматься в течение десяти дней после приёма документов», – ранее отмечали в облизбиркоме.

Также члены комиссии утвердили перечень документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию Псковской области на пост главы региона.

Определено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должно быть собрано 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области состоятся 10 сентября 2023 года. Прошлые выборы губернатора Псковской области состоялись 9 сентября 2018 года.