Сергей Ефименко: Вспоминается известная математическая аксиома

16:25, 05 июня 2023, ПАИ

Глава представительства МИД РФ в Пскове Сергей Ефименко в интервью Псковскому агентству информации прокомментировал векторы внешнеполитической повестки России и рассказал, где простые граждане могут получить объяснения тем или иным действиям наших дипломатов.

– Сергей Витальевич, векторы внешней политики России заметно изменились. Про Запад мы забыли, теперь весь вектор на Восток. Но в конце мая глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поехал даже не на Восток, а в турне по Африке. С чем связано такое внимание к Африканскому континенту?

– Отвечая на ваш вопрос, я зайду немного издалека. Дело в том, что в конце марта текущего года указом президента Российской Федерации Владимира Путина была утверждена новая концепция внешней политики РФ. Это документ стратегического планирования, в котором изложена система взглядов и приоритетов с точки зрения национальных интересов Российской Федерации. Кстати, очень интересный документ. Те, кто интересуется внешней политикой, я думаю, с удовольствием с ним ознакомятся тем более, что он написан очень хорошим языком.

– Где его можно прочитать?

– Его можно прочитать в Интернете, на сайте МИД России, где угодно.

Для чего я про него вспомнил? Во-первых, мне бы хотелось, отвечая на ваш вопрос, упомянуть о том, как авторы концепции видят Россию. Мне очень нравится этот пассаж. Он звучит так: «Россия – это самобытное государство цивилизации обширно-Евразийское и евро-Тихоокеанская держава, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность русского мира». Мне кажется, полнее не скажешь. В одном буквально абзаце определена та парадигма, в которой предполагается развитие внешней политики России.

Возвращаясь к ответу на ваш вопрос, безусловно недружественные, мягко скажем, действия Запада побудили Россию к тому, что Россия вынужденно и намеренно, о чём нам также свидетельствует концепция внешней политики, отстаивает свои права как на существование, так и свободное развитие всеми имеющимися у нашей страны средствами.

Безусловно, Россия в рамках концепции внешней политики заявляет о том, что она намерена развивать те направления, которые будут с точки зрения перспектив эффективными. Как раз Африка – одно из таких направлений. Поэтому надо сказать, что Россия безусловно солидарна с Африканскими государствами в их стремлении к установлению более справедливого мира. Мы все прекрасно видим, к чему привёл так называемый «мир, основанный на правилах», как его называют наши западные коллеги и, когда эти правила, в зависимости от конъюнктуры меняются в одночасье, в зависимости от того, как это выгодно тем, кто эти правила устанавливает.

С Африканским континентом у нас единое понимание того, что нужно от подобных подходов переходить к установлению справедливого и многополярного мира. Кстати, 1 июня наш министр Сергей Лавров принял участие и во встрече глав МИД БРИКС – ещё одно важное направление для России, и эта встреча также состоялась в Кейптауне, где он и был в своём турне.

– Где вообще простым гражданам, у которых возникают вопросы по внешней политике, по тем или иным действиям наших дипломатов взять эту информацию? Как МИД рассказывает и доносит особенности внешней политики до жителей России?

– Сейчас в связи с тем, что была утверждена президентом новая концепция внешней политики представительство МИД России в Пскове запускает специальную рубрику, в которой мы будем стараться объяснять основные направления и приоритеты российской внешней политики, которые изложены в концепции.

Можно почитать на нашем сайте представительства МИД России в Пскове, он очень простой — pskov.mid.ru, либо подписаться на наш Telgram-канал или в «ВКонтакте», также будем стараться по мере сил выкладывать материалы, будем стараться доступным языком объяснять внешнеполитические приоритеты.

– Отмечу, что теперь постоянно на сайте Псковского агентства информации будут появляться комментарии Сергея Витальевича по наиболее важным и ключевым вопросам повестки.

31 марта сейм Латвии избрал нового президента, им стал глава МИДа этой страны, г-н Ринкевич. Очевидно, что у латвийского правительства теперь появится новый руководитель МИДа. Как вы считаете, есть ли шанс, что внешняя политика соседнего с нами государства в отношении России претерпит изменения?

– Знаете, отвечая на ваш вопрос, вспоминается известная математическая аксиома по поводу перемен мест слагаемых, то есть, мне кажется, что на данном этапе это аксиома будет действовать и на том направлении, о котором вы спрашиваете.

– Исчерпывающий ответ.

К Псковской области иностранные журналисты проявляют постоянный интерес, он бывает разный. Сегодня целая делегация иностранных журналистов приехала в регион. Кто это, с чем и зачем они приехали?

– Это совместный наш проект с правительством Псковской области и департаментом информации и печати Министерства иностранных дел России. К нам приехала группа иностранных журналистов, которые представляют разные страны, в частности, там есть журналисты из Китая, Узбекистана, телеканал ОАЭ, который вещает и в Саудовской Аравии, там есть журналисты Белоруссии, Азербайджана.

Для них правительство Псковской области подготовило очень насыщенную и очень объёмную программу, где журналисты смогут ознакомиться как с достопримечательностями региона, так и с его экономическим потенциалом. Мы надеемся, что через взгляд наших гостей-журналистов наши потенциальные партнёры в тех странах, которые представляют журналисты, увидят Псковскую область в самом лучшем свете, и это поможет развитию как культурных, так и экономических взаимоотношений с этими странами.

– В этом году вашему ведомству исполняется без малого 30 лет. Каким образом будете отмечать эту круглую дату?

– Мы, естественно, в первую очередь хотим жителям региона рассказать об истории дипломатии, об истории становления нашего ведомства. И ключевым мероприятием у нас планируется проведение осенью выставки.

На ней мы представим, например, копии очень интересных исторических документов, которые, может быть, мало кто видел, а это и Ништадтский мир, документы, касающиеся передачи Аляски. В общем, много-много всяких интересных вещей. В том числе, будут экспонаты, рассказывающие о работе дипломатов в разное время, костюмы, фотографии кабинетов. Пока мы активно готовимся к её открытию.