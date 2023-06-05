Вышку сотовой связи в Локнянском районе планируют запустить в августе

18:46, 05 июня 2023, ПАИ

Вышку сотовой связи в Локнянском районе планируют запустить в августе. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

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Он уточнил, что уже определён участок и получено разрешение на проведение работ. «Фундамент начнут заливать буквально через две недели и приступят к монтажу. К концу июля она уже будет стоять, во всяком случае в железе – точно. Не знаю, как там с оборудованием, потому что с учётом санкционного давления поставки непредсказуемы. Мы ориентируемся на то, что вышка заработает в августе», – отметил Михаил Рахманов.

Также он рассказал о вышке, установленной в Печорах. «Населённый пункт большой, и действительно вышка там была нужна. Мы посмотрели нагрузку, тем более там приграничная территория, там всегда есть жалобы, что перебивают сигнал эстонские операторы. Она там была нужна, она уже запущена, и она себя, конечно же, оправдала», – заключил гость медиацентра.

Ранее сообщалось, что дополнительные вышки связи могут появиться в приграничных районах Псковской области. Также 48 базовых станций мобильной связи установят в Псковской области до конца года.